「楽天−オリックス」（２２日、楽天モバイルパーク）初回からリクエストに成功したオリックス・岸田監督に、ＳＮＳ上でツッコミのコメントが寄せられた。初回の攻撃でオリックスは先頭からの３連打で先制。１死一、二塁となり、中川の打球は遊撃正面へのゴロで、６−４−３の併殺と判定された。ここで岸田監督がリクエスト。リプレー検証の結果、打者走者の一塁到達が早いと判断され、アウトの判定がセーフに覆り２死一、