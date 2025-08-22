バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「LUFFY's 冒険の記憶 [Vol.2]」(1,320円)を発売する。8月28日予約開始、2026年2月一般店頭発売。「LUFFY’s」は、ONE PIECEのロゴから生まれたプロダクトで、ロゴの形をヒントに導き出されたフォルムとデザインが特徴のアイテム。「冒険の記憶」をテーマにした第2弾では、原作コミック／アニメーション／衣装と、『ONE PIECE』にまつわる「冒険の記憶」を元にしたデザインがラインアップ