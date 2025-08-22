5人組グループ・Aぇ! groupが9月24日にリリースするLIVE DVD『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』ティザー映像第3弾が公開された。【動画】かっこよすぎる！『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』特別映像第2弾17日には地元・大阪、万博記念公園でSUMMER SONIC 2025 OSAKAのメインステージである「AIR STAGE」にトップバッターとして登場。歌にダンス、バンドスタイルなど多彩なライブ構成で全11曲を披露し、初のサマソニ出演で