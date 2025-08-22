（台北中央社）総統府の張惇涵（ちょうじゅんかん）副秘書長が、次期行政院（内閣）秘書長に内定したとみられることが分かった。消息筋が22日までに明らかにした。消息筋は、内閣の人事異動は意思疎通力や説明力、攻めの力を強化することが主な目的だと説明。閣僚は部会（省庁）の政策について十分に説明できる能力を持ち、施策をよりスムーズに推進することが必要だとの認識を示した。また現任の龔明鑫（きょうめいき