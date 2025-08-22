プロレスラー・ジャガー横田（63）が22日までに家族のYouTubeチャンネルを更新。夫で、医師・木下博勝氏（57）とともに、現在米国に留学中の長男の「JJ」こと木下大維志さん(18）とオンラインでつなぎ、寮生活について話した。大維志さんは今月上旬に渡米。現在学校は夏季休暇中で、寮の部屋について、出身の佐久長聖高校の寮の部屋と比べると「ちょっと狭いくらい」としたが、本来は6人で共同で使用するはずの部屋だが「なぜ