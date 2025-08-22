ドル指数はきょうも上昇が先行、足元もプラス圏にとどまる＝ロンドン為替 今週はドル指数がじりじりと水準を上げてきている。東京市場からロンドン朝方にかけてドル高が先行、９８．５８４を安値に９８．８３４まで上昇した。ロンドン朝方からロンドン時間にかけては上昇一服、９８．７０付近へと水準を下げている。 きょうは１０日線９８．２５４、２１日線９８．５２１に位置しており、足元の水準はこれらを上回ってい