◇パ・リーグロッテ―西武（2025年8月22日ZOZOマリン）西武・古賀悠が14日のソフトバンク戦以来、6試合ぶりの一発を放った。0―0の3回、先頭打者でロッテ・ボスの初球の147キロ直球を強振。先制の6号ソロを左翼スタンドに運んだ。入団から過去3年間の本塁打数は1、2、3本。シーズンだけで3年間の数字に並び「高めの甘い球を一発で捉えることができた。先制点を取ることができて良かった」と振り返った。」