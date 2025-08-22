【新華社フフホト8月22日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド後旗で16日に発生した土石流で、行方不明となっていた最後の1人が22日午前8時（日本時間同9時）に見つかり、死亡が確認された。死者はこれで12人となり、救助された1人を除く全員が犠牲となった。災害は16日午後10時ごろ、ウラド後旗烏蓋蘇木の東烏蓋溝上流で発生。突然の土石流により、キャンプをしていた13人と車4台が流された。発生後、各級の党委員会と