スタンドがどよめいた。それはまるでドラフト品評会のようでもあった。２イニング28球。観客は今大会ナンバーワン投手と騒がれた健大高崎のエース・石垣元気の投じる一球一球に酔いしれた。だが試合は昨年夏の優勝校・京都国際に３対６で敗れ、石垣の夏はあっけなく幕を閉じた。「先発したい気持ちはありましたけど、勝つためでもありましたし、タイブレークまでを想定してやってきたなかで、自分が後ろにいたほうが投手陣も安