¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶°¦¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¯È±¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¹â¶¶°¦¡Ê2Ëç¡Ë¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤­¤¿µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¥Ð¥Ã¥¯¤â¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤é¤Ö¤Ö¤â¥Ô¥ó¥¯¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤À¤é¤±¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢È±¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ä¾¶á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ãã¿§¤À¤Ã¤¿È±¤¬ÂçÃÀ¤Ë¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó