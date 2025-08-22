【新チームのカラー「明るさ」を象徴するリベロ】8月13日、都内。円陣になった一角で、フェルハト・アクバシュ監督が英語で静かに淀みなく話していた。感情表現豊かなトルコ人らしく、身振り手振りも熱っぽかった。８月22日からタイで開幕するバレーボール女子世界選手権（世界バレー）に向け、バレーボール日本女子代表は準備を重ねていた。その日は、ジョギングからスイング用のバーを使った体幹トレーニングでスタート。