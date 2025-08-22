中国内陸河川初の純電気式清掃運搬船「三峡護壩1号」が8月20日、中国中部・長江中流の湖北省宜昌市秭帰県で試験運航を成功させ、引き渡されました。これにより、三峡ダム地域における船舶の電動化・環境配慮型転換がさらに推進されることになります。 「三峡護壩1号」は全長82メートル、型幅13．76メートル、設計上の最大喫水は3．25メートルです。同船は、2基の独立したメインモーターがそれぞれ2基のプロペラ