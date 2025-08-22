舞台『ジョーカー・ゲームIII』より、メインキャスト・回替わりゲスト計22名のソロ役ビジュアルが解禁された。【写真】舞台『ジョーカー・ゲームIII』メインキャスト・回替わりゲストソロ役ビジュアル原案は、シリーズ累計部数135万部を突破した、柳広司による傑作短編ミステリー小説シリーズ。世界大戦期を舞台に、魔術師のごとき知略を持つ結城中佐が設立した“D機関”で、人間離れした頭脳と肉体の持ち主であるスパイ達が