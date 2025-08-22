立憲民主党（野田佳彦代表）は２２日、国会内で両院議員懇談会を開催。参院選で改選議席と同じ２２議席の横ばいで終わったことを受け、野田執行部に対して厳しい意見が出た。懇談会には衆参８９人が出席。約２時間の議論が交わされた。今週、執行部は参院選に関する総括案で「与党が大きく議席を減らすなかで党の獲得議席も比例代表の得票も伸び悩み、野党第一党として存在感が低下する厳しい結果となった」などと取りまとめて