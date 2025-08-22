夏の暑さで渇いた体も潤してくれるほどみずみずしい果物、ナシ。県内有数の産地新潟市南区で「幸水」の出荷が最盛期を迎えています。まるまると実ったナシ……早生品種の「幸水」です。新潟市南区のJA新潟かがやき管内では8月15日から出荷が始まり、いま、最盛期を迎えています。甘みと水分量を兼ね備えシャリシャリとした食感が特徴の幸水。ことしは高温や・雨不足の影響で平年よりも小ぶりですが、その分、日照量が多く甘みが凝