■10月12日に行われたKアリーナ横浜 2days公演の初日の模様を収録！ AdoのライブBlu-ray＆DVD『モナ・リザの横顔』が10月22日に発売されることが決定。ジャケット写真は、Adoのイメージディレクターを務めるORIHARAが描き下ろした。 今作は、Adoが2024年に開催した『JAPAN TOUR 2024「モナ・リザの横顔」』から10月12日に行われた神奈川・Kアリーナ横浜 2days