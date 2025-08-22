ACIDMANが10月29日にリリースする初のトリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』の、全参加アーティストが発表された。 （関連：米津玄師、あいみょん、YOASOBI Ayase、ACIDMAN……“ファン”だからこその愛に溢れたタイアップ楽曲） 今回発表されたのは、ELLEGARDEN、ストレイテナー、yama、jon-YAKITORY、SOIL&"PIMP"SESSIONS、10-FEET、the band apart、THE ORAL CIGARETTES、じん、Dra