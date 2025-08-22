京都府京丹後市の海水浴場で8日、サッカーチームに所属する中学生とコーチが海水浴場で溺れた事故で、京丹後署は22日、意識不明の重体だった14歳の中学3年生＝同府福知山市＝が死亡したと明らかにした。同署によると、流されたマリンシューズを取りに行こうとし、溺れたとみられる。助けに向かい溺れた引率コーチの男性＝当時（53）＝も8日に死亡した。