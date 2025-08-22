神戸市のマンションで、24歳の女性が刃物で刺され殺害された事件で、逃走していたと見られる30代の男が兵庫県外で確保され、殺人容疑で逮捕されたことが捜査関係者への取材でわかりました。【映像】事件現場の様子20日午後7時20分ごろ、神戸市中央区のマンションで、住人の片山恵さん（24）が何者かに刺され、死亡しました。司法解剖の結果、死因は胸のあたりを刺され、肺の血管が傷ついたことによる失血死でした。捜査関係