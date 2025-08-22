女性に背後から抱きつき、うなじのにおいを嗅ぐなどした疑いで逮捕された男。約５０分間・４ｋｍにわたって被害女性のあとをつけていたということです。不同意わいせつ致傷の疑いで逮捕・送検された泉南市の理学療法士・栗本晃来容疑者（２３）は、今年７月に大阪府内の歩道で、３０代の女性に背後から抱きつき転倒させ、うなじのにおいを嗅ぐなどのわいせつ行為に及んだうえ、右ひじ打撲などの軽傷を負わせた疑いがもたれてい