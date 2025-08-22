22日(金)は、各地でにわか雨もなく、よく晴れて猛暑日のところもありました。最高気温は、新潟市秋葉区や三条市で35℃を超えて猛暑日になったほか、各地とも真夏並みの暑さになりました。 さて、23日(土)は24節気のひとつ『処暑』です。 暦の上では、暑さがおさまるころとされています。綿(わた)の花が咲き収穫の季節に入るなど、次第に秋らしくなっていくころですが･･･この週末は、暦とは裏腹に真夏のような暑さが猛威をふる