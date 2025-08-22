◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２２日・マツダスタジアム）広島・佐々木泰内野手が２回に先制打を放った。２死一、二塁で柳の外角低めのスライダーを右前へ。出場２２試合目で待望のプロ初打点を挙げ、ホッとした表情で両手の拳を握った。県岐阜商出身。母校は甲子園でベスト４に進出し、準々決勝では優勝候補の横浜を倒した。「めちゃくちゃいい刺激になりました」と興奮していたが、先輩も横浜高校ＯＢの好投手から快音