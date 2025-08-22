【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1の白岩瑠姫が、『BACKSTAGE PASS』2025年10号（8月27日発売）の表紙にソロで初登場する。 ■JO1白岩瑠姫の音楽への想いを紐解く大特集 声優初挑戦にして主演を務めた映画『アズワン／AS ONE』、その主題歌として“RUKI”名義で書き下ろした楽曲「巡星」の制作エピソードを軸に、白岩瑠姫の音楽への想いを紐解く。 ロングインタビュー、キーワードQ＆A、美