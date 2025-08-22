○日本情報Ｃ [東証Ｇ] 米津健一会長による108万7000株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限16万3000株の売り出しを実施する。売出価格は9月1日から3日までの期間に決定される。 [2025年8月22日] 株探ニュース