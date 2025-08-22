22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比190円高の4万2760円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては126.71円高。出来高は1816枚となっている。 TOPIX先物期近は3109ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.13ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物