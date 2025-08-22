シンクロナイズドスイミングに挑む男子高校生の奮闘と友情を描く青春ドラマ「ウォーターボーイズ」。2001年に妻夫木聡、玉木宏らが共演した映画「ウォーターボーイズ」が公開されると好評を博し、2003年には山田孝之の主演で「WATER BOYS」と題して映画の2年後を舞台としたテレビドラマが放送された。その後、2004年には市原隼人主演の「WATER BOYS2」、2005年には瑛太主演の「ウォーターボーイズ 2005夏」も制作された人気シリー