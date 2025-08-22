世界各国の留学生が石川で交流を深める「ジャパンテント」。七尾市内では復興中の温泉地を訪れたり、地元の人たちと日本食づくりに挑戦しました。 22日に石川県七尾市にやってきたのは、アルゼンチンやフィリピン、韓国出身などの7人の留学生たち。和倉温泉では、温泉卵づくりに初めて挑戦しました。15分後、アツアツの卵を取り出し、おもわず… 「あっちい」「うわあ。熱い熱い」地震で大きな被害を受けた温泉街は、復興に