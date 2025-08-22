熊本県内に被害をもたらした大雨から2週間近くになりますが、農家が試行錯誤しています。 【写真を見る】「諦めていないです」泥水の中、弱ったはずのミニトマトハウスで見せた“健気な姿” 福居万里子アナウンサー「広いですね 広さはどのくらい？」 宮崎修太さん「25アールくらいです」 氷川町で農業を営む宮崎修太さんは、祖父の代から受け継いだ農地でミニトマトを栽培しています。 宮崎さんのミニトマトは