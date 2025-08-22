【モデルプレス＝2025/08/22】俳優の三浦翔平が22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。声帯ポリープ切除手術を受けたことを報告した。【写真】三浦翔平、手術を報告◆三浦翔平、声帯ポリープ切除手術を報告三浦は病院で酸素マスクを付けた手術後の姿を披露。その後の投稿では「ご心配おかけしました。声帯のポリープ切っただけなので、既に退院して体は元気です」と声帯ポリープの手術を終えたことを報告している。（modelpr