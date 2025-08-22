FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花によるユニット「PiKi（ピキ）」が、、9月13日(土)に開催される『Aniplex Online Fest 2025』（略称：AOF2025）に出演する。『Aniplex Online Fest 2025』は、アニプレックスのアニメの最新情報や豪華アーティスト陣によるライブを完全無料で楽しめる年に1度の大規模オンラインフェスとして2020年より毎年開催。昨年の『Aniplex Online Fest 2024』 (2024年9月16日開催）では、2