¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç£²£°ÆüÌë¡¢½»¿Í¤Î²ñ¼Ò°÷ÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê£²£´¡Ë¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï£²£²Æü¡¢Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£µ¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£¸©·Ù¤ÏÊÒ»³¤µ¤ó¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿·Ð°Þ¤äÀÜÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº°÷¤¬£²£²ÆüÍ¼¡¢ÅìµþÅÔ±üÂ¿ËàÄ®Æâ¤ÎÏ©¾å¤ÇÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï£²£°Æü¸á¸å£¶»þ£³£°Ê¬º¢¡¢