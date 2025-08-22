こころ／氷釜上げ 暑い日に食べたくなるのは「するする」いけるもの。香川から一品で3度楽しめるうどんを紹介します。 高松市の「こころ」では、香川県民も驚くメニューが…… （こころ／南考吉 店長）「はい、『氷釜上げうどん』です」 （山下佳乃リポート）「釜上げなのに氷の上に乗っていますよ」 これを温かいだしと冷たいだしでいただきます。この一品