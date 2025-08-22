福岡県久留米市で、一晩でイチジクおよそ1000個が盗まれました。記者「久留米市田主丸のイチジク農家です。こちらのケースおよそ25個分が被害にあったということです」福岡県久留米市でぶどうとイチジクを栽培しているこちらの男性。20日朝、たわわに実ったイチジクを収穫するはずでしたが…イチジク農家の男性「（収穫しようと思って）朝 来たら、すべて緑になっていて、すべて持って行ったなと」盗まれたイチジクはおよそ1000個