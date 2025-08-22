コンビニや駅などで有料で貸し出されているモバイルバッテリー。お出かけの際の緊急時にも役立ち、別の店舗での返却もできる利便性から、利用している人も最近増えているといいます。50代：関西から来ているが、旅に来たとき急に充電がほしいときに使う。このレンタル用モバイルバッテリーをめぐり、今、あるトラブルが起きていることが分かりました。レンタルモバイルバッテリーが返却されず、フリマサイトで転売されていたという