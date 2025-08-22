歌手マイケル・ジャクソンさんが、1980年代に歌手のダニー・オズモンドに対して「非常に不快」なアドバイスをしていたという。2人は1960年代から1970年代にかけ、それぞれ「ジャクソン5」と「ザ・オズモンズ」として子供のころに家族と共にスターの仲間入りを果たしたという境遇だった。しかし、ダニーは子役から大人のシンガーとしての移行に苦しんだそうで、その際にマイケルさんから名前を変えるよう