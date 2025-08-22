22日、福岡市の中学校前の横断歩道が陥没しました。ケガ人はいませんでした。22日午後2時ごろ、福岡市南区大楠の高宮中学校の前の市道で「穴が開いている」と通りかかった人から警察や福岡市に通報がありました。警察や福岡市によりますと、横断歩道の一部が直径50センチ、深さ15センチにわたって陥没したということです。事故やケガ人は確認されていません。警察がこの道路を通行止めにして福岡市が埋め戻しを行い、午後4時15分ご