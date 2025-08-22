JR東日本が、人気のツアーの中止を発表しました。豪華列車、「TRAIN SUITE四季島」。JR東日本は、今月30日(土)出発の1泊2日コースを運休すると発表しました。ほぼ満席だったツアーの中止。何があったのか…実は、四季島をめぐっては、少なくとも2022年から、6人のトレインクルーが、休憩中に車内で乗客に提供するワインやシャンパンなどを飲んでいたことが内部通報で発覚。業務の中で品質管理のためワインなどの試飲は認められてい