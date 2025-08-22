▲『モナ・リザの横顔』初回限定盤Adoの新作LIVE Blu-ray & DVDとなる『モナ・リザの横顔』が10月22日(水)に発売される。ジャケット写真はAdoのイメージディレクターを務めるORIHARAによる描き下ろしだ。今作は2024年に開催したJAPAN TOUR 2024「モナ・リザの横顔」のKアリーナ横浜で行われた2days公演の初日（2024年10月12日）の模様を収録。アンコールでは初めてギターを演奏し、作詞作曲を手がけた「初夏」を披露するなど盛