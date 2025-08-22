i-dleのミヨンが、佐藤健が監督を務めたMVに主演として登場した。【画像】「こんなに無礼な日本人俳優は初めて」佐藤健に批判ミヨンは、8月21日に公開されたNetflixオリジナルシリーズ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKの楽曲『永遠前夜 / Forever Eve』のMVに出演し、初恋のときめきを爽やかに表現した。ラストシーンでは、切ない表情の演技で観る者の心に深い余韻を残した。『グラスハート』は天才音楽家が率いるバンド「T