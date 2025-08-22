目指すは女王奪還です。ハンドボールのハニービー石川が、惜しくも連覇が途絶えたリーグ戦へ向けて意気込みを語りました。 北國ハニービー石川から名称を変えて、気持ち新たに臨むハニービー石川。昨シーズンは、惜しくも11連覇を逃し、悔しさが残りました。今シーズンの目標は「女王奪還」。 新たに3人の選手も加わりました。新加入・矢野 結菜 選手：「試合