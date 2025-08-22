最低賃金（時給）の2025年度改定額の目安を取りまとめた中央最低賃金審議会の小委員会＝4日、厚労省最低賃金（時給）の2025年度の改定額がまとまった28都道府県のうち7割を超える21道県で、国の示した引き上げ額の目安（全国平均63円）を上回ったことが22日時点の共同通信の中間集計で分かった。上乗せ額の最大は鳥取の9円で、1030円になる。目安を超える改定額が相次ぐ背景には、隣県や都市部への人材流出の懸念があるとみられ