20日、兵庫県神戸市のマンションで住人の片山恵さんが刃物で刺され死亡した事件で、警察が30代の男を殺人容疑で逮捕しました。片山さんの死因は失血死で胸に複数の刺し傷があったことがわかっていて、現場では刃物のようなものを持った20代から30代くらいの男が目撃されていました。男は犯行後、現場を立ち去っていて、警察は殺人事件として捜査本部を設置し、行方を追っていましたが、30代の男を殺人容疑で逮捕しました。