モザンビークのチャポ大統領は22日、イスラム過激派組織の活動による治安悪化で2021年から停止中の液化天然ガス（LNG）開発について、情勢は改善しており、関係者間で合意に至れば「できる限り早期に再開したい」と語った。アフリカ開発会議（TICAD）出席のために来日し、横浜市で共同通信の取材に応じた。北部カボデルガード州沖に眠る世界最大級のガス田開発はフランスのエネルギー大手トタルエナジーズが主導し、日本企業も