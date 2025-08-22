２２日午後４時半頃、東海道新幹線の浜松―豊橋間で、東京発新大阪行き下り「のぞみ４１１号」の１号車の座席でモバイルバッテリーが発火し、周辺の一部が燃えた。ＪＲ東海によると、乗客が気づき、車内の警備員が消火器で消し止めた。けが人はなかった。