天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、「防災推進国民大会」に出席するため、9月6日から8日までの3日間、新潟県を訪問されると宮内庁が発表しました。この大会に皇族が出席するのは、初めてです。愛子さまは、9月6日夜に新潟県に入り、翌7日、新潟市で行われる「防災推進国民大会（通称：ぼうさいこくたい）」で、能登半島地震における復興支援や災害支援の課題などに関するセッションを聴講されるということです。そして8日には、最