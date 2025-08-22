台風12号による加世田川の氾濫から一夜明けた南さつま市では、国道270号沿いの路肩が崩れ、カラーコーンの下が陥没するなど被害が残っています。21日は、川が氾濫し、周辺が冠水。消防が住民7人をボートで救助しました。住宅では胸の高さまで水が押し寄せ、家財の搬出や泥の撤去作業が続いています。近隣の車販売店では車がすべて水没し、動かなくなったということです。復旧作業は明日以降も続く見通しで