鹿児島県では、24時間の雨量が300ミリを超え、8月としては記録的な大雨となっている所があります。鹿児島県は南の地域ほど土の中の水分量が多く、土砂災害の危険度が大きくなっています。このあとも、崖の近くなど崩れやすいところには絶対に近づかないようにしてください。川の水も増水している所がありますので、川にも近づかないようにお願いします。また、北海道は前線を伴う低気圧が近づくため、あす朝にかけて大雨に警戒が必