▲純烈（写真右から、白川裕二郎、酒井一圭、後上翔太）6月にデビュー15周年を迎えたムード歌謡コーラスグループ・純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）。8月21日（木）に、主演映画「純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか」（9月5日（金）公開）の完成披露試写会が行われ、メンバーによる舞台あいさつが行われた。【動画】真田ナオキらが出演「歌のサンセット」 本作は、2024年11月に行われた純烈初の日本武道館コンサ