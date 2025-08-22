テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が２０日に放送され、フリーアナウンサー・森香澄が出演した。この日は、カカロニ・栗谷、春とヒコーキ・ぐんぴぃらが出演しグラドルの恋愛観を考察。ブレーク中の栗谷は、番組冒頭で「俺、去年だけでマッチングアプリで７０人くらい女性と会った」と告白。ぐんぴぃは「そんな人じゃなかったじゃないですか！一緒に童貞でやっていこうよって…」と絶句。スタジオを爆笑させた。栗谷は