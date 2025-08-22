ニコンイメージングジャパンは8月22日、ニコンZマウント対応の大口径標準ズームレンズの新製品「NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II」を発表した。インターナルズーム機構を採用し、ズーミング時に重心が変わらず、防塵防滴性能を高めたのが特徴。オートフォーカス性能も高めたほか、最短撮影距離も向上した。価格はオープンで、予想実売価格は371,800円前後。発売は9月26日。インターナルズームに改良しつつ軽量化を果たした新しい大三